شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد ناصر ماهر على شماتة أحد متابعيه من إصابته الأخيرة بمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدى ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى، استغرابه من شماتة أحد متابعيه على السوشيال ميديا مؤخراً بعد الإصابة التي لحقت به ضمن مباريات الجولة الأولى في الدورى المصرى، خلال مواجهة الأهلى ومصر المقاصة، حيث نشر عبر خاصية الاستورى رسالة لأحد رواد السوشيال ميديا يقول فيها: "فاكر ماتش الترجى، اما اللاعيبة كانت كلها مصابة، ومش لاقيين نص لاعب وروحت تلعب خماسى، إن شاء الله تقعد في الإصابة دى شهور طويلة، وبعد ما تقعد من الإصابة تبطل كورة".

وعلق ناصر ماهر على تلك الرسالة وكتب : "والله حتى لو ربنا أراد كده ربنا كريم مبينساش حد، بس فعلاً أنا مش مصدق أن في حد كده، ومتقلقش عديت بأصعب من ده وأن شاء الله هرجع تانى".



ناصر ماهر

ولا تزال لعنة الإصابات تطارد لاعبى النادى الأهلى في الموسم الجديد، بعد إصابة ناصر ماهر في مباراة فريقه أمام المقاصة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف، في أولى مباريات حامل اللقب في الدورى.

ويلتقى النادى الأهلى مع الزمالك يوم 28 ديسمبر الجاري في الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى، في الوقت الذى يعانى فيه المارد الأحمر من غيابات مؤثرة مع انطلاقة الدورى.

ويغيب ناصر ماهر من 3 و4 أسابيع، بعد إصابته بخلع في الكتف، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى، ويتأكد رسميًا غيابه عن مواجهة الزمالك.

كما يعانى جونيور أجاي لاعب الأهلي، من إصابة قوية بالتهاب وتمزق في الوتر الوحشي، وهو وتر مجاور لوتر آكيليس، ويستدعى إجراء عملية جراحية، وبالتالي سيغيب من شهرين ونصف لـ3 أشهر، على إثر العملية الجراحية، الأمر الذي يعني غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية برفقة الأهلي، والتي ستُقام في شهر فبراير المقبل، في العاصمة القطرية "الدوحة"، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الزمالك في الدورى.