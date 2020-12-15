شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: قررت الاعتزال بسبب لاعب ناشئ "بيسشور" شعره في التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل جمعة نجم الأهلي السابق كواليس حلقة شعره الشهيرة والتي لازمته طوال تواجده في الملاعب، قبل أن يغير الأمر بعد اعتزال الكرة، موضحا: "أخذت حلقة شعري كطريقة للتركيز في الملاعب وعدم الانشغال بالشعر".

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "بطولة افريقيا الأخيرة من أهم البطولات لأن الأهلي لم يتعود يصل للنهائي ويخسره وخسر نهائيين في آخر 3 نسخ وكان من الصعب خسارة النهائي الثالث في 4 سنوات بخلاف أن الأهلي يفوز على المنافس التقليدي الزمالك"

تابع: "كنت واثق من تتويج الأهلي باللقب، لدينا أفضل حارس مرمى في إفريقيا الشناوي، وأفضل محترف علي معلول وديانج أيضا يقدم مستويات رائعة منذ وصوله".

أردف: "حققت 6 بطولات مع الأهلي وخسرت بطولة 2007 أمام النجم الساحلي وشاركت في مباراة الذهاب ولم أشارك في مباراة الإياب".

أفصح: "رحلت بعد نهائي افريقيا 2007 للاعارة في السيلية القطري بسبب ازمة مع مانويل جوزيه وكان النادي متمسك ألا أرحل عن النادي وكنت عايز العب في المنتخب".

فجر كواليس دفعته للاعتزال قائلا: "واحنا نازلين التمرين لقيت لاعب لسه طالع من الناشئين بيسشور شعره ونازل التمرين فقولت لنفسي احنا كده ماشيين في سكه غلط ، لحد هنا خلاص بقي سلام عليكوا واعتزلت".