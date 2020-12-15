شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: الأهلى أكبر من موسيمانى.. وشيكابالا يعمل اللى هو عايزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رضا عبد العال، مدرب نادى طنطا، على الأسبوع الأول من مباريات الدورى المصرى الجديد موسم 2020/2021، وكيف رأى مباراة الاهلى بعد الثلاثية.

وقال رضا عبد العال خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى مش هو الفريق اللى واخد 3 بطولات وكان لازم يكسب أكبر من كدة ولم يظهر مستوى ولا استحواذ، وفاز على المقاصة بدون أداء".

وأضاف رضا عبد العال: "الأهلى أكبر من موسيماني بكتير، وهو مدرب على الخط قليل فنيا ولم يصدق أنه يدرب الأهلى، وباتشيكو بيضحك على جماهير الزمالك ومعاه نجوم كبيرة ومش عارف يعمل بيهم حاجة ولازم يمشى".

أوضح مدرب طنطا: "بدر بانون لسه مش هنحكم عليه دلوقتى ولكن بيعرف يطلع بالكورة صح من تحت، والأهلى عمل أفضل صفقة بالتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مع عودة ناصر وصلاح وأحمد ريان وأكرم توفيق ومحمد شريف".

وتابع رضا عبد العال: شيكابالا صاحب قرار الاعتزال ومستواه منذ مباراة الأهلى ممتاز وهو أفضل لاعب في الأسبوع الأول، ويعمل اللى هو عاوزه، ورحيل ساسى وبن شرقى وزيزو عن الزمالك "خراب مستعجل".

وأضاف رضا عبدالعال: "أسلوبى يليق أكثر على الزمالك لأنه يمتلك لاعبين حريفة تنفذ فكرى زى أوباما وبن شرقى وزيزو وساسى وشيكابالا ومصطفى فتحى، أما الأهلى لا يتلك سوى قفشة فقط والباقى جنود مجهولة".

واستطرد رضا عبد العال: "فوز الاتحاد على بيراميدز ليس مفاجأة لأن بيراميدز يمتلك لاعبين كبار جدا وكل واحد بيلعب علشان يعلن عن نفسه فقط ولا يوجد تجانس بينهم رغم قوة صفقاته، بسبب ضعف المدرب اللى كان وقف يتفرج بس، كما أن وجود مصيلحى وحسام حسن ساعد الاتحاد في الفوز على بيراميدز، وبيراميدز يريد جوارديولا أو مورينيو للسيطرة على اللاعبين".

وتابع: "المهدى سليمان أفضل حارس في ركلات الترجيح بعد جنش وكان يستحق بدء الدورى مع بيراميدز ولكن شريف جاى من الأهلى فلازم يلعب".

وقال رضا عبدالعال: "كل الأندية كومبارس في الدورى للأهلى وبعد كدة للزمالك، وأتعجب من جلوس كشرى في منزله رغم إنجاز الموسم الماضى مع أسوان".