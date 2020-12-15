"قائد ويملك ميزة فريدة" .. وائل جمعة يعدد مزايا بدر بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرجع وائل جمعة التحسن الذي طرأ على دفاع الأهلي الفترة الماضية إلى مستوى وسط الملعب الذي حد من الخطورة والإختبارات على المدافعين مشيداً ببدر بانون نجم الأحمر الجديد.

وتعرض دفاع الأهلي إلى انتقادات في الفترات السابقة ليقوم النادي الأحمر بإبرام عدة صفقات لدعم الخط الخلفي وكان أخرهم المغربي بدر بانون وأحمد رمضان "بيكهام" .

وقال وائل جمعة لقناة الأهلي :" مستوى الدفاع يتأثر بشكل مباشر بمستوى أداء لاعبي الوسط بالإضافة إلى ثبات التشكيل وخاصة ثنائي قلب الدفاع".

وأكمل " التجانس وثبات ثنائي الدفاع من أهم أسباب القوة في هذا الخط على عكس التغيير الدائم ".

وأضاف " أرى أن مستوى دفاع الأهلي جديد للغاية وقدم الرباعي، رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم أداءاً جيداً وكل الانتقادات الموجهة كانت لموقف فقط داخل بعض المباريات وليس لإجمالي الأداء".

وأشاد جمعة بصفقة الأهلي الجديدة بدر بانون متوقعاً أن يكون مفتاح لفوز الأهلي في الفترات القادمة.

وقال جمعة " بدر بانون من أفضل المدافعين في أفريقيا ، وأنا معجب بشخصيته وأهمها صفة القيادة فهو قائد من الخلف".

ووصف جمعة "بانون يتمتع بصفة لا تتواجد في مدافعي الأهلي وهى القدرة على التمرير المتقن هو يلعب بشكل جيد للإمام ".

وأنهى " أتوقع أن يكون مفتاح من مفاتيح فوز الأهلي الفترة القادمة بسبب إجادته للألعاب الهوائية" .