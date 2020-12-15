"فلسفة التمساح والجمل".. موسيماني يكشف سبب فوزه على الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ذكريات فوزه على المارد الأحمر بخماسية نظيفة عندما كان مديرا فنيا لصنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/2019.

وقال موسيماني، في لقاء مسجل مع برنامج "صاحبة السعادة" تم بثه عبر قناة "DMC" الإثنين: "لا أحب الحديث كثيرا عن هذه المباراة لأنني أمثل الأهلي الآن، لكني أعتقد أنه لم يكن مستعدا لمواجهة صنداونز".

وأضاف: "عندما أسأل بعض اللاعبين في الأهلي حاليا عن الطريقة التي لعبنا بها وقتها لم يعلموا، فقلت لهم أننا سنستعين بمحلل الأداء لرؤية نقاط القوى والضعف في فريق الوداد قبل مواجهته وذاكرت جميع مبارياته".

وتابع: "الأهلي لم يحضر جيدا للمباراة وقتها، كان ذلك هو السبب وليس بسبب ضعف الفريق من الناحية الفنية، التحضير عامل مهم جدًا قبل أي شيء ويجب وضعه في الاعتبار".

وأكد: "تفاجئنا بهذا الفوز الكبير على الأهلي، لكننا حضّرنا جيدًا للمباراة وكنا نعلم نقاط قوتهم والقدرات التي يمتلكها اللاعبون مثل مروان محسن ورمضان صبحي".

وتابع: "كنا نعلم قوة الأهلي على أرضه، واجهناه كما تحصل على التمساح خارج النهر حتى تستطيع محاربته، وبالتالي حين يعود إلى المياة لن يكون بنفس القوة، وهو ما تحقق أيضا أمام الزمالك بعدما تفوقنا عليه ذهابا قبل لقاء العودة في مصر".

وعن نهائي إفريقيا 2016، أكد موسيماني: "صعَّبنا المباراة على الزمالك بعد فوزنا في الذهاب بثلاثية نظيفة، وحاصرناهم في الإياب ومنعناهم من التسجيل، كان لدينا فرص للتسجيل لكننا لم نحسن استغلالها، ويجب إعطاء الزمالك حقه في المباراة".

وواصل: "كنا نرغب في البطولة أكثر من الزمالك، صحيح أنه لم يفز باللقب من سنوات طويلة لكننا كنا جائعون لكننا صافحناهم بعد المعركة، مثل الملاكمة التي يقوم خلالها المتنافسون بمصافحة بعضهم البعض".

وتابع: "في الصحراء، الجمل يحتاج فترة طويلة بين الشرب من مرة إلى أخرى، نستعمل نفس تلك الفلسفة لإحباط المنافسين لأنهم لا يملكون القدرة للاستمرار".

وأتم موسيماني قائلا: "في بعض المباريات أطلب من الفريق أن يكمل المباراة وسنفوز في النهاية، وهو ما حدث أمام الزمالك في نهائي إفريقيا 2020، حيث انهار في النهاية بآخر 25 دقيقة من اللقاء، وتمكنا من القضاء عليهم مثل الملاكمة وانتصرنا".