موسيماني يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه.. ويثني على محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن تدريبه للفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنه سيتحقق بتلك السرعة، لكنه كان يعلم أنه سيصل إلى ذلك.

وقال موسيماني، في لقاء مسجل مع برنامج "صاحبة السعادة" تم بثه عبر قناة "DMC" الإثنين: "لكي أكون صريحا، لم أكن أتخيل أنني سأكون مديرا فنيا للأهلي بهذه السرعة أثناء اللقطة الشهيرة الخاصة بتصويري لجماهير الأهلي".

وأضاف: "لم أتوقع ذلك، لكن في الوقت نفسه ولأنني لعبت ضد فرق مصرية ومغربية وتونسية وجزائرية كنت أعلم أنه سينتهي بي المسار هنا مع النادي الأهلي".

وأكمل: "كل الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لثقته بي".

وأوضح: "الخطيب يمتلك نظرة مستقبلية ورأى أنه من الممكن أن يقود مدرب إفريقي النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة بعد غياب 7 سنوات".

وكشف موسيماني كواليس مفاوضاته مع الأهلي قائلا: "بدأت عن طريقة مكالمة هاتفية، لم نتأكد من صحتها في البداية، حيث كانت تأتيني مكالمات من مصر من أجل تدريب الزمالك لكني لم أعرف مصدر ذلك الأمر".

وتابع: "احتجت للتأكد من مكالمة الأهلي، وبعد تأكدنا من أنها أصلية، مديرة أعمالي وهي زوجتي هي مَن تولت المفاوضات وتحدثت بالفيديو مع ممثل الأهلي وكان أمير توفيق مَن يتفاوض معي بعدما حصل على تصريح من رئيس النادي".

وأكد: "كانت المفاوضات سهلة وكنت أعرف الأهلي جيدا لأنني لعبت ضده أكثر من مرة وفزت عليه".

وتابع: "الأهلي كان يريد ذلك المدرب المناسب الذي يقودهم في تلك المرحلة الانتقالية ويحقق لقب دوري الأبطال الغائب منذ 7 سنوات، وحصلت على كامل الدعم من محمود الخطيب ومجلس الإدارة، ولا أشكو من أي شيء".

وواصل: "لم أغير شيء في طريقة لعب الأهلي وكان التنظيم كما هو، فقط وضعت اللاعبين في مراكزهم المناسبة وغيّرت بعض الأشياء في طريقة اللعب والحالة النفسية قبل إفريقيا لأن هذا الفريق هو بطل الدوري وبالتالي يعتبر قويا".

وكشف: "شاهدت آخر 3 مباريات للأهلي اثناء تواجدي في الطائرة قادمًا لمصر حيث كان لدي مباراة بعد يومين، لا يوجد مبررات وأعذار، واللاعبون تفاجئوا بمعرفتي لكل شيء عنهم".

وأتم قائلا: "لم أنم جيدًا بالتأكيد فأنا أقوم بتدريب الأهلي ونريد البطولات، علمت أيضًا أنه باستثناء مانويل جوزيه لم يستمر المدربون طويلا، لكني قادم من بيئة معتادة على الألقاب وأعرف تلك الظروف جيدا".