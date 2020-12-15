وائل جمعة يبكي على الهواء في ضيافة قناة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء أثناء ظهوره على شاشة قناة الأهلي، بعد رؤية تقريرا عن مسيرته مع القلعة الحمراء.

ولم يتمكن جمعة من حبس دموعه أمام أعين الكاميرا بعد تقرير قناة الأهلي الذي فند إنجازاته مع الفريق الأحمر طوال 14 عاما قضاها مع الفريق.

وعقب إذاعة التقرير المتلفز، علق وائل جمعة عليه قائلا: "تاريخ طويل، وافتقدت لعبة كرة القدم".

ولعب وائل جمعة مع فريق الأهلي منذ عام 2001 وحتى 2014 حيث اعتزل كرة القدم، بعدما استطاع تحقيق الدوري 8 مرات، وكأس مصر 3 ألقاب ودوري أبطال أفريقيا 6 مرات ومثلها كأس السوبر الأفريقي، إضافة للمركز الثالث في كأس العالم للأندية.