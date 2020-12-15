ميدو : كنت متعصبا في الماضي ورسالتي إيصال المعنى الحقيقي لكرة القدم

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، عن أزمة صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتعرض ميدو لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيرة بعدما نشر صورة تجمعه مع الخطيب.

وقال ميدو خلال تصريحات ببرنامجه اوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار، " تربينا علي "احترام الكبير"، والخطيب وحسن حمدي وفرج عامر أكبر مني وأحترمهم ".

وأضاف " البعض قدر يقنع إلجمهور ان الاهلي

والزمالك إن "فيه خناقة" بين الناديين، وهو أمر عارِ تمامًا من الصحة، الرياضة بتعلمنا الحُب واحترام المنافسين قبل أي شئ ".

وأردف " البعض يُحاول أن يأخذني في "خناقة" معه ولكنُّه لن ينجح، وبرنامج #أوضة_اللبس ليس لتصفية الحسابات".

وتابع " كانت لديّ "جميع الأدوات" التي تُمكنِّني من الهجوم علي البعض.. لكن الموضوع انتهي

بالنسبة لي، لأن الزمالك هو الأهم".

وواصل " مَن يُحاول أن يُزايد علي حب ميدو للزمالك ربما يكسب 5%، ولكن الجميع يعلم مَن هو ميدو ".

واكمل " أتحدَّث دائمًا عن أي مشكلة في برنامجي بدون "أجندات أو تحيُّز"، ولا يوجد مَن لم أنتقده في الخطأ أيًا كان انتماؤه ".

وزاد" هل يُعقل أن يتمهني البعض بمحاربة الزمالك، هل يُعقل أن يحارب شخص "بيته".

وأتم " أعترف بأنَّني كُنت مُتعصبًا في الماضي، لكنِّني أُفكر الآن بشكل مُختلف، ورسالتي هي "إيصال المعني الحقيقي لكرة القدم".