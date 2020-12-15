شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف مفاجآته للاعبى الأهلى.. ويؤكد: ماعرفتش أنام بعد تولى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن كواليس الجلسة الأولى مع لاعبى النادى الأهلى بعد توليه مسئولية تدريب الفريق، وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: فى الواقع أنا كنت أعرف لاعبى الأهلى لأنى لعبت ضدهم، وعندما قدمنى الخطيب للاعبين كنت أعرفهم بالأسم ومراكزهم وأرقام التيشرتات بتاعتهم، لأنى بعمل الأبحاث بتاعتى عنهم وقت ما كنت بلعب ضدهم، وهما كانوا متفاجئين بالأمر، وبعض اللاعبين كانوا يعرفونى ويعرفون طريقة لعبى، وحصل انسجام سهل وسريع، وكانوا عارفين أنى هنا عشان نكسب البطولة الأفريقية.

أضاف: كل اللى كان فى دماغى فى الوقت ده كان اللى فى دماغهم وتابعت أخر 3 مباريات ليهم وانا فى الطائرة، وماعرفتش أنام طول السفر، لأنى كنت عايز أعرف كل حاجة عشان عندى ماتش بمجرد تولى المسئولية.

واصل: ما كنتش بنام بسهولة فى الواقع لأن ده الأهلى مش فريق صغير، ولما عملت أبحاث عرفت ان المدربين ما بيستمروش معاه لفترة طويلة فقط مانويل جوزية، لكن فى مكسب البطولات والكئوس، أنا أيضاً معتاد على ذلك مع صن داونز وأعلم أن معى فريق كبير، وطالما أنهم فازوا على صن داونز فهم فريق جيد.

اختتم: قلت لهم تعالوا نجرب طريقتى عشان إحنا بقالنا 7 سنين ما كسبناش، ما غيرتش حاجة فى طريقة لعبهم، ولكن وضعت اللاعبين فى المراكز المناسبة وغيرت طريقة اللعب فقط، وحطيت فى دماغهم أفكار جديدة، وهذا الفريق كسب الدورى، وأقصى صن داونز من دورى الأبطال بالفعل هم فريق قوى لكن بحاجة لتغيير التفكير، على طول بشوف الأهلى بيكسب الدورى، وقولتلهم عايزكم تستغلوا المباريات المتبقية للاستعداد لدورى الأبطال.