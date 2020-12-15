شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه: لم ألتفت لـ"صلعة" وائل جمعة واهتميت بالعطاء فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بمدافع الفريق السابق وائل جمعة، مؤكدًا إنه يمتلك جميع مقومات اللاعب الجيد بخلاف شخصيته القيادية التى يتميز بها، قائلاً: "وائل جمعة من أفضل المدافعين الذين دربتهم خلال مسيرتى، وسيكون له مستقبل جيد فى العمل الفنى بكرة القدم نظرًا لشخصيته وفكره الذى يؤهله لذلك".

أضاف مانويل جوزيه خلال تصريحاته لقناة الأهلى، أن هناك بعض اللاعبين يهتمون بالمظهر الخارجى فقط، إلا إن وائل جمعة كان يهتم بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، موضحًا: "وائل كان شكله وحش بسبب صلعته، لكن الأهم بالنسبة لى كان العطاء داخل الملعب".

تابع الساحر البرتغالى تصريحاته، إنه مازال على علاقة صداقة بوائل جمعة نظرًا لشخصيته المميزة، وأن هناك العديد من الذكريات التى جمعتهما ببعضهما البعض ولا يمكن نسيانها حتى وإن مر عليها الزمن، مشيرًا إلى إنه يتذكر المباراة الودية التى حضرها لغزل المحلة وطلب بعدها التعاقد مع رقم 5 وهو وائل جمعة.

وهنأ جوزيه النادى الأهلى على تحقيق الثلاثية "الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا" مؤكدًا أن الفريق يمتلك جيل جديد من اللاعبين المميزون وسيحققون المزيد من البطولات فى الفترة المقبلة.