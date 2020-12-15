شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: الثقة الزائدة سبب التعادل أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريق غزل المحلة اكتسب ثقة بسبب تراجع الفريق السكندري إلى الخلف بعد تسجيل الهدف، مضيفًا: "غزل المحلة اكتسب ثقة كبيرة بسبب تراجع سموحة إلى الدفاع بعد تسجيل الهدف إلى جانب إهدار فرص عديدة والتوفيق تخلي عن الفريق وكان هناك استرخاء زائد".

اكتفى فريق سموحة بالتعادل الإيجابي مع غزل المحلة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية في ختام الجولة الافتتاحية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع أحمد سامي المدير الفني للفريق عقب نهاية المباراة وأكد لى أنه مستاء من أداء اللاعبين والنتيجة إلى جانب بعض أخطاء لاعبي سموحة".