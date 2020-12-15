- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 14/12/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، شفاء صالح جمعة من فيروس كورونا، وبيراميدز يُجهّز أحمد فتحى لقيادة الجبهة اليمنى أمام الزمالك، وسموحة يكتفي بتعادل إيجابي مع غزل المحلة 1/1 فى افتتاحية الدوري، وأجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر، وأوناجم وشيكابالا يشاركان فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز.
أثبتت تحاليل "رابيد تيست" التى خضع لها لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا سلبية جميع العينات بمن فيهم صالح جمعة
يقوم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بتجهيز أحمد فتحى من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق السماوى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك
اكتفى فريق سموحة بالتعادل الإيجابي مع غزل المحلة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية
حرص الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق، ومنتخب مصر على الاحتفال بثلاثية الأهلى الأخيرة فى ليلة حضرها رموز النادى الأهلى
انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الودية أمام نظيره فريق الشباب بالنادى مواليد 99، التى أقيمت اليوم، على ملعب النادى.
وافقت الجنة المسابقات، على إقامة مباراة طلائع الجيش والزمالك بالأسبوع السادس من بطولة الدوري، والمقرر لها السابعة والنصف من مساء يوم التاسع من يناير المقبل، بملعب الجيش بالسويس.
قرر مسئولو اتحاد الكرة تبديل ملعب مباراة الأهلى والمحلة في الجولة الثانية للدورى المقرر لها الجمعة المقبلة بحيث تقام على ملعب القلعة الحمراء بدلاً من ملعب أبناء المحلة
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة ستقوم بتذليل كل الإمكانيات المتاحة لدعم بطولة كأس العالم لكرة اليد بكل الطرق حتى تخرج بشكل يليق باسم مصر
أجاى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلي 3 أشهر
يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين خلال أسبوعين بعد الفوز على المقاولون
قرر مسئولو الزمالك، صرف مقدمات عقود لاعبى الفريق عن الموسم الحالى، خلال أسبوعين بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.
بن شرقى يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة بيراميدز
استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عودة المغربى أشرف بن شرقى للتشكيل الأساسى للأبيض فى مواجهة بيراميدز المقبلة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.
تسببت إصابة خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، بفيروس كورونا فى غيابه عن قيادة فريقه أمام سموحة اليوم، حيث تقرر أن يقود الفلاحين فى اللقاء طارق غيدة المدرب العام للفريق لحين تعافى خالد عيد من الفيروس، وتختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف سموحة نظيره غزل المحلة في السابعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية فى مواجهة مثيرة تمثل الظهور الأول للفلاحين في دوري الأضواء والشهرة منذ ثلاثة أعوام.
اتحاد الكرة ينتظر الموافقات الأمنية لإعلان ملعب مباراة الأهلى وغزل المحلة
تنتظر لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، وصول الموافقات الأمنية لإعلان الملعب الذى ستقام عليه مباراة الأهلى وغزل المحلة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام والمقرر لها الجمعة المقبل، ويفاضل الأمن بين أربعة ملاعب لإقامة المباراة وهى استاد غزل المحلة، واستاد طنطا الرياضى، واستاد الإسكندرية وبرج العرب لاختيار أحدها لإقامة المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14/12/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.