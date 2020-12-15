أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14/12/2020

يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين خلال أسبوعين بعد الفوز على المقاولون

قرر مسئولو الزمالك، صرف مقدمات عقود لاعبى الفريق عن الموسم الحالى، خلال أسبوعين بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.

بن شرقى يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة بيراميدز

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عودة المغربى أشرف بن شرقى للتشكيل الأساسى للأبيض فى مواجهة بيراميدز المقبلة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه.