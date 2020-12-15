شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يكشف لـ"الخليج 365" حواره مع أجاي بعد إصابته في الوتر الوحشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تفاصيل الحوار الذى دار مع زميله النيجيري جونيور أجاي في مران القلعة الحمراء بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الوتر الوحشي وستبعده عن المباريات لفترة تتراوح ما بين شهرين لثلاثة.

قال سعد سمير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه كان حريصًا على الوقوف بجانب أجاي من بداية إصابته خاصة أنه من اللاعبين المغتربين والأمر يبدو صعبا عليه لافتا إلى أن أجاي متأثر نفسيا ومعنويا بسبب ما حدث.

أكد سمير إن دموع أجاي انهمرت خلال تدريبات الأهلى الأمر الذى دفعه للخروج من المران لمواساته والشد من أزره متمنيا الشفاء العاجل له حتى يعود سريعاً إلى الملاعب موضحا أن النيجيري من اللاعيبين الطيبين وكان يتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية مشيرا إلى أنه يشعر بالحزن بسببه.

يخضع أجاى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقب مباراة المقاصة أمس، الأحد، أن جونيور أجاى يعانى من إصابة فى الوتر الوحشى، وهو وتر بجوار أكيلس، وسيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشى بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحى وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحاً ن أجاى سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه فى برنامج العلاج.