شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكشف كواليس التفاوض مع الأهلى: كنت خايف أول مكالمة تطلع مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن كواليس توليه الإدارة الفنية للأهلى، وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: تلقيت مكالمة من الأهلى، ولم أكن متأكدًا من أن هذا هو الرقم الصحيح من النادى الأهلى، لأن دائماً كت أتلقى مكالمات من مصر، وكان فى كلام إنى هدرب الزمالك ومعرفش الكلام ده جه منين، وكان فى كلام إنى هدرب الوداد، وأنا على علاقة جيدة بالوداد ورئيس النادى وحتى الجماهير، وكل مرة بكون هناك بيغنولى.

أضاف: قصة ما تتصدقش، انهم قالولى مفيش مدرب راح المغرب قبل كدة والجماهير غنوله، وكان فى قصص ترجح الأمر، ولكن مع الأهلى لم يكن هناك مثل هذا الأمر، لذلك عندما تلقيت المكالمة كنت عايز اتأكد منها، وبعد التأكد من صحتها، زوجتى ووكيلة أعمالى تأكدت وقالتلى انه اتصال حقيقى، وعملنا مكالمة فيديو لنتأكد، وكان أمير توفيق هو من يتفاوض معى، ولكنه حصل على تصريح الكلام معى من رئيس النادى.

واصل: دار حوار بينى وبين محمود الخطيب خلال التفاوض، وهو قالى إنه محتاج مدرب يعرف الفرق اللى هنلعب ضدها، وأنا أعرف مدرب الوداد جيداً وأعرف الزمالك لأنى لعبت ضدهم، وأعرف الوداد لأنى لاعبتهم 8 مرات، والأهلى كان عايز الشخص اللى هياخدهم فى الطريق ده بسرعة وطريقة لطيفه، والخطيب قالى كده، وقولتله أمامك الشخص المناسب للمهمة دى وشكراً على الدعوة، وحتى الآن أحصل على الدعم من الجميع.