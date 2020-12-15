شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة باكيًا: "عشت أحسن 14 سنة فى عمرى بالأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل وائل جمعة مدافع الأهلى فى نوبة بكاء، خلال استضافته فى برنامج "البيت الكبير" عبر شاشة الأهلى، بعدما تم عرض تقرير عن مسيرته فى القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه تذكر "كل لحظة حلوة" عاشها داخل جدران النادى الأهلى، لافتًا إلى إنه قضى أفضل 14 عامًا فى عمره مع المارد الأحمر.

واضاف وائل جمعة، أن بدايته كانت مع نادى غزل المحلة ثم انتقل إلى صفوف الأهلى، مشيرًا إلى إن محمود الخطيب حينها حرص على سداد 60 ألف جنيه لفريق المحلة قيمة الشرط الجزائى، من أجل اتمام صفقة انتقاله للمارد الأحمر، مع الحفاظ على علاقة الناديين، خاصة أن فريق المحلة كان متمسك به ورافض رحيله، فضلاً عن دخول الزمالك فى الصفقة.

تابع وائل جمعة حديثه، مؤكدًا إنه يقوم بزيارة النادى الأهلى بشكل دائم، معربًا عن سعادته بالزيارة الأخيرة ومقابلة معظم اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى وعم حارث عامل غرف الملابس.

وائل جمعة صاحب الـ 45 عامًا، مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ وائل جمعة حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.