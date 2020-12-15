شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: "كاف" لم يحسم موقف منتخب الشباب بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب، أن ربيع ياسين واللاعبين المصابين بفيروس كورونا في حالة جيدة ولا يعانون من أي أعراض.

وقال جمال محمد على في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كابتن ربيع ياسين والمصابين بفيروس كورونا فى حالة جيدة ولا يظهر عليهم أى أعراض، وعملنا مسحة أخرى ستظهر فى الواحدة من منتصف الليل".

وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية: "اللائحة بتقول إن لابد أن يكون هناك 15 لاعبا منهم حارس مرمى تقام المباراة، أقل من ذلك هناك 3 احتمالات تأجيل المباراة أو اعتماد نتيجة المباراة أو استبعاد المنتخب من البطولة".

وأوضح جمال محمد على: "ننتظر أكثر من سيناريو إما أن تكون المسحة سلبية لبعض اللاعبين أو أن تكون إيجابية بعد قرار الاتحاد الأفريقى وأكثر ما يهمنا هو صحة اللاعبين وربيع ياسين".

وأضاف جمال محمد على: "تواصلت مع ربيع ياسين ومع أسرته للاطمئنان عليهم، وكان عنده إصرار على خوض البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية ومشرفة، والبعثة عملت مسحة قبل السفر بـ48 ساعة وجاءت سلبية لكل اللاعبين والكابتن ربيع ياسين قبل السفر لتونس".

وتابع جمال محمد على: "مسابقات الاتحاد الأفريقى لم تحسم موقف المسابقة بعد إصابة منتخب الشباب بكورونا، وعدم سفرى مع المنتخب جاء لأنى موعد سفرهم كان فى توقيت تقليص اللجنة الخماسية إلى ثلاثة أعضاء وحتى الآن لم يأتى قرار بالثلاثة حتى الآن، وسفرى لتونس مفروغ منه رغم الإصابات الحالية حتى يتم اختصار العدد رسميا".

واختتم جمال محمد على: "مستمر فى عملى حتى يتم إسناد المهمة لى أو توجيه الشكر لى، وأتمنى استمرار جميع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة".