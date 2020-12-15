شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلى سيجدد عقود اللاعبين الأساسيين لـ4 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى اتخذ قرارًا بتجديد عقود اللاعبين الأساسيين لـ4 سنوات مقبلة والحفاظ على القوام الأساسى.

وقال الإعلامى سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمود الخطيب ومجلس إدارة النادى الأهلى اتفقوا على تجديد عقود اللاعبين المهمة والمتواجدة في القوام الأساسى لـ4 سنوات والحفاظ عليهم لفترة كبيرة مثل ما حدث مع محمد الشناوى".

وأضاف سيف زاهر: أن موسيمانى مدرب الأهلى مقتنع بأن القوام الحالي للأهلى هو القماشة التي يستطيع حصد بها الألقاب خلال الفترة المقبلة مع التعاقد مع صفقة سوبر لمهاجم بمبلغ كبير جدا وحاطط عينه عليه وهيتعاقد معه في الانتقالات الشتوية".

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم، الإثنين، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة أمس، الأحد، والذى انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة مصر المقاصة تدريبات استشفائية صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفنى.