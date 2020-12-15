شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 14/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 14/12/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمها، وليد سليمان وسعد سمير يساندان "أجاي" بعد إصابة الوتر الوحشي، والخطيب وحسن حمدى ضمن أبرز حضور احتفالية شوبير بثلاثية الأهلى، وتدريبات الأهلي ترفع شعار "لعب وهزار وبينج بونج" بعد أول ثلاثة نقاط بالدورى. وليد سليمان وسعد سمير يساندان "أجاي" بعد إصابة الوتر الوحشي.. فيديو حرص وليد سليمان وسعد سمير نجما الأهلى، على مساندة زميلهم النيجيري جونيور أجاي، بعد إصابة الأخير في الوتر الوحشي وحاجته لجراحة من المقرر أن تبعده عن الملاعب لفترة

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 14/12/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.