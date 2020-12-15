شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 14/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 14/12/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، أوناجم وشيكابالا يشاركان فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وأمير مرتضى: موسم توزيع التورتة "بدأ".. والكلام عن انتخابات الزمالك "عيب"، والزمالك يفوز على شبابه 5 / 0 استعدادًا لمواجهة بيراميدز، واستاد السويس يستضيف مباراة الطلائع والزمالك بالدورى. أوناجم وشيكابالا يشاركان فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عمل فقرة تدريبية خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الودي أمام شباب النادي..

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