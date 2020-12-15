شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يؤكد تخصيص فنادق للبعثات الرياضية فقط خلال كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إصابة عدد من أفراد بعثة منتخب الشباب المتواجدين في تونس، وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب من ضمن المصابين بكورونا.

وأشار إلى أن لاعبى منتخب الشباب سافروا لتونس بدون أي أعراض لكورونا، وكل الإجراءات يمكن اتخاذها من أجل سلامة أولادنا ولذلك جرى عزل لاعبى منتخب الشباب في تونس داخل غرف العزل فى الفنادق.

وأوضح، أن الفنادق ستكون مخصصة للبعثات الرياضية فقط خلال كأس العالم لكرة اليد، ونتعاون مع وزارة الصحة من أجل الإجراءات الاحترازية خلال كأس العالم لكرة اليد.

ومن جانب أخر، أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها فى يناير المقبل، إقامة البطولة فى موعدها، وعدم وجود أى نية لتأجيلها مطلقًا .

وأضاف هشام نصر، أن البطولة ستقام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر موسع بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى وتطبيق نظام الفقاعة "الحجرالصحى" لكل من يتواجد فى الحدث.

ويواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الاجتماعات الدورية للجنة المنظمة للاطمئنان على كافة ترتيبات البطولة لخروج البطولة بشكل مشرف.

من جهته، أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أى أعراض ليكون بعيدا عن باقى المجموعة.

وقال خميس إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث.