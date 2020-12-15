7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 14/12/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى جاء فى مقدمتها، وزير الرياضة: إصابة 13 لاعبًا فقط فى منتخب الشباب بفيروس كورونا، وشفاء صالح جمعة من فيروس كورونا، وبيراميدز يُجهّز أحمد فتحى لقيادة الجبهة اليمنى أمام الزمالك، وسموحة يكتفى بتعادل إيجابى مع غزل المحلة 1/1 فى افتتاحية الدوري. وزير الرياضة: إصابة 13 لاعبًا فقط فى منتخب الشباب بفيروس كورونا أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إصابة 13 فردًا فقط من بعثة منتخب الشباب المتواجدة فى تونس بعدما تواصل مع البعثة هاتفيًا للاطمئنان على المصابين، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع السفير المصرى بتونس. أثبتت تحاليل "رابيد تيست" التى خضع لها لاعبو ألفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا سلبية جميع العينات بمن فيهم صالح جمعة يقوم الجهاز ألفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، بتجهيز أحمد فتحى من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق السمأوى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك اكتفى فريق سموحة بالتعادل الإيجابى مع غزل المحلة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسكندرية وافقت الجنة المسابقات، على إقامة مباراة طلائع الجيش والزمالك بالأسبوع السادس من بطولة الدوري، والمقرر لها السابعة والنصف من مساء يوم التاسع من يناير المقبل، بملعب الجيش بالسويس. أجأى يخضع لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر ويغيب عن الأهلى 3 أشهر يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تترأوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر. بن شرقى يعود لتشكيل الزمالك الأساسى فى مواجهة بيراميدز استقر البرتغإلى جايمى باتشيكو، المدير ألفنى للزمالك، على عودة المغربى أشرف بن شرقى للتشكيل الأساسى للأبيض فى مواجهة بيراميدز المقبلة، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى، ونجح الزمالك فى تحقيق ألفوز على نظيره المقأولون العرب، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية، مساء السبت الماضى، حيث سجل الهدف الأول للأبيض خالد الحسينى مدافع الذئاب بالخطأ فى مرماه فيما أحرز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، الهدف الثانى لفريقه. استاد السويس يستضيف مباراة الطلائع والزمالك بالدورى

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