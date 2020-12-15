هل يجرى توفير طائرة خاصة لإعادة لاعبى المنتخب من تونس بعد إصابتهم بكورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، تطورات الحالة الصحية للاعبى منتخب الشباب فى تونس بعد إصابتهم بفيروس كورونا، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدًا أمام ليبيا فى افتتاح التصفيات الأفريقية والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بموريتانيا.

وقال "على"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على القناة الأولى المصرية، إنه جرى التواصل مع وزارة الصحة التونسية وكذلك وزارة الشباب والرياضة بتونس، للاطمئنان على بعثة المنتخب الوطنى، وضرورة إجراء مسحة أخرى للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، وبالفعل تم سحب عينات وسيجرى الإعلان عن نتائج المسحة بعد منتصف الليل.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الدولة المصرية لن تهمل بعثة المنتخب فى تونس أو تبخل عليها بشىء، وإذا تم ثبوت إيجابية العينات من الممكن توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى مصر، مؤكدا أن اللاعبين كافة لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المستجد حتى الآن، وعلى أسرهم الاطمئنان لأن الوضع جيد.

وأوضح أن التدريبات شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين فى تونس، للدخول فى التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطنى فى مباراة ليبيا غدا، متابعا بقوله: "علينا ألا نستبق الأحداث إلا بعد ظهور نتاج المسحات، ومن الممكن أن تكون إصابتهم تمت فى تونس، لأنهم سافروا من مصر وكل عيناتهم سلبية".