شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لأهالي لاعبي منتخب الشباب: نهتم بسلامة ولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا وهم 13 لاعبًا والمدير الفني.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة يسافر غدًا إلى تونس للاطمئنان على البعثة وسيتم اتخاذ القرار المناسب حيال البعثة.

وتابع وزير الرياضة أن البعثة أجرت مسحة كورونا قبل السفر من القاهرة وكانت سلبية وأن قرار خوض مباراة ليبيا سيتحدد غدًا حسب لائحة البطولة وأن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص عودة البعثة من عدمه والأهم سلامة ولادنا.

وكشف صبحي تفاصيل اجتماع اليوم مع وزيرة الصحة للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر 2021 وهناك نظام صحي على أعلى مستوى منذ وصول الوفود إلى المطار وتم مراجعة كل الإجراءات الاحترازية وسيتوافد وصول البعثات من يوم 5 يناير وستخصص فنادق للبعثات الرياضية فقط.