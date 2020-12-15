شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: حسن شحاتة "أخويا" وماتخيلتش أنى هدرب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن معرفته بالكثير من الأساطير المصرية، وقال موسميانى فى تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس: اعرف أن مانويل جوزية كان هنا وأشعر بشرف عظيم للتواجد هنا، وأعرف شيكابالا شخصيا، وحسن شحاتة، وأحترمه كثيرًا مثل مانويل جوزيه، لأن عندما كنت فى منتخب بلدى كان الفريق المصرى تحت قيادته يحصد كل الجوائز، وواجهته مع منتخب مصر، وكنت أحضر الكورسات معه وكان قاعد جمبي هو صديق وأخ وأب وأسطورة وأحترمه جداً.

أضاف: لكى أكون صريحًا وقت تصويرى جماهير الأهلى فى المدرجات لم أتخيل أننى سأدرب هذا الفريق، ولكننى كنت أشعر أننى سأتواجد فى النطقة لأنى لعبت أمام الكثير من الفرق فى شمال أفريقيا، وكنت أعلم أننى فى يوم من الأيام سينتهى بى الحال هنا، وأشكر محمود الخطيب ومجلسه على منحى هذه الفرصة.

واصل: التعاقد مع الأهلى كان قرار صعب لأنى قضيت 8 سنوات مع صن داونز وفزت بـ 11 بطولة، وقبل مجيئى كسبنا 3 بطولات، ولأنى كسبت البطولات الأفريقية مع صن داونز، وكان ذلك هو الوقت المناسب لكى أتطور وأكون فى نادى كبير مثل الأهلى، لم يكن القرار صعب فى اختيار الأهلى ولكن عاطفياً كان القرار صعب فى الرحيل عن صن داونز.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن التصويت على أفضل أهداف مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020 التي انتهت بتتويج الأهلي البطل التاريخي للقارة، انحصر بين ثنائي النادي الأهلي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات، وفاز الأهلي في المباراة النهائية على الزمالك 2-1 على استاد القاهرة الدولي ليتوج باللقب التاسع في مسيرته، وهو قد سجل قفشة هدفه الثاني الشهير والذي قاد المارد الأحمر إلى اللقب.