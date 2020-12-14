شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتمديد عقد فرجاني ساسي لمدة 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادى الزمالك على عقد جلسة يوم 20 ديسمبر الجارى مع مهند عون، وكيل فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء من أجل الاتفاق على تفاصيل تمديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى حددت مبلغ 1.6 مليون يورو فى الموسم الواحد من أجل إقناع «ساسى» بتمديد عقده خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن اللاعب يتقاضى 1.4 مليون يورو فى الوقت الحالى، ومن الصعب أن يمدد عقده بنفس المبلغ، فى الوقت الذى يمتلك فيه اللاعب التونسى عرضين أحدهما من أحد الأندية السعودية والآخر من أحد الأندية القطرية.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء فإن اللاعب لا يمانع من الاستمرار داخل القلعة البيضاء بشرط تنفيذ شروطه المالية ومنحه كافة مستحقاته المتأخرة قبل توقيع العقد.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه أحمد سيد زيزو، لاعب الوسط المهاجم، الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم نظير تمديد عقده، خصوصا فى ظل العروض المغرية التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وعلى رأسها من مسؤولى القلعة الحمراء رغم نفى اللاعب ومسؤولين من النادى الأبيض، فيما حذر البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من التقاعس فى تمديد عقود كل من فرجانى ساسى وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو خلال الجلسة التى عقدها مع مسؤول بارز فى القلعة البيضاء بمنزل الأخير.

وشدد باتشيكو، خلال الجلسة، على ضرورة إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين حتى يتمكن المدير الفنى من السيطرة عليهم فى الفترة المقبلة ويركزوا فى المباريات فقط.

ووضع المدرب البرتغالى عددا من الطلبات خلال الجلسة من أجل استمرار منافسة الفريق على بطولة الدورى الممتاز فى الموسم الجديد ودورى الأبطال وكأس مصر على رأسها تمديد عقود اللاعبين من العناصر الأساسية بالفريق إلى جانب ضم صفقة سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلا عن تعديل اللائحة المالية للفريق حتى تتناسب مع طموحات المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى يواصل الفريق الكروى الأول استعداداته اليومية لمواجهة بيراميدز، بعد غد الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى الممتاز، وينتظر أن يشهد تشكيل الفريق تعديلات على العناصر الأساسية بالدفع بأشرف بن شرقى بدلا من مواطنه المغربى حميد أحداد الذى شارك أساسيا فى مواجهة المقاولون العرب السابقة التى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وركز المدير الفنى البرتغالى على علاج الأخطاء السلبية التى وقع فيها الفريق خلال المواجهة السابقة.