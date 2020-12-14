شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، في مقر مكتبه بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي محمد الحسين الفلقي، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة حصولهم على بطولة المنطقة، وتمثيلها في تصفيات دورة الصعود للدرجة الثانية، وهنأهم بالبطولة، متمنيا للفريق التوفيق في تصفيات الصعود القادمة، منوهاً بما تجده الرياضة بالمنطقة ومحافظاتها من دعم واهتمام من أمير منطقة عسير.

وحث الفلقي خلال حديثه مع اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في مسيرتهم القادمة ومواصلة الإنجاز والصعود إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، والخطة المستقبلية للنادي لدورة الصعود، واستمع إلى شرح موجز عن مسيرة النادي وأنشطته والاستعداد للمرحلة القادمة لتصفيات المملكة لكرة القدم للصعود للدرجة الثانية.

وثمّن رئيس نادي الشهيد تشجيع وتحفيز المحافظ واهتمامه الدائم بالنادي لبذل قصارى الجهد للصعود للدرجة الثانية، معبراً عن تقدير جميع منسوبي النادي وشكرهم نظير جهوده الدائمة ودعمه المتواصل وغير المسبوق للنادي.