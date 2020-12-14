انفانتينو يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الاماراتي والإسرائيلي

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دبي: وصف السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحادين الاماراتي والإسرائيلي للعبة الاثنين بـ"اليوم التاريخي والضوء في نهاية النفق".

وقال انفانتينو خلال حضوره في دبي توقيع الاتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحادين في الشرق الأوسط إنه "غالباً ما نستخدم كلمة تاريخي لوصف أي حدث قائم، لكن اليوم نستطيع استخدام هذه الكلمة لانها بالفعل في مكانها الصحيح والحقيقي، انه يوم تاريخي لكرة القدم، وكذلك بالنسبة للمجتمع".

وتشمل اتفاقية التعاون إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والاندية، وورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والادارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

وتابع "نحن شاركنا في الاتحاد الدولي بالقليل، لكن انتم من صنعتم هذا الحدث"، آملاً أن يكون ذلك "الضوء في نهاية النفق، حتى نبرهن للعالم ان كرة القدم توحد وتبني دائماً جسور المحبة".

ومنذ تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل في منتصف اب/أغسطس الماضي، تم توقيع اتفاقيات رياضية عدة بين اتحادات من البلدين، كما أعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الاسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الاماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، احد افراد الاسرة الحاكمة في ابو ظبي.

واكد رئيس الاتحاد الدولي "كنت شاهدا في البيت الابيض وبدعوة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب على اتفاقية السلام (بين الامارات والبحرين من جهة واسرائيل من جهة اخرى)، وشعرت بالفعل ان التاريخ كتب في تلك اللحظات، والان اشعر أننا نعيشه. بعد ان نكتب التاريخ يجب ان نعيش افعاله، وهذه البداية لخطوة يشهدها العالم للمرة الاولى".

وتقدم انفانتينو بالشكر الى الاتحادين الاماراتي والإسرائيلي "لانكما جعلتما هذه الخطوة حقيقة، ولانكما جعلتما اطفالكما يعملون معاً، ولجعلي جزءاً من هذا اليوم التاريخي".

من جهته، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الاماراتي إن الاتفاقية "خطوة جبارة لتوطيد العلاقة مع الاتحادات الدولية عموما وإسرائيل خصوصا، ونحن قادرون على العمل معا والتعاون في المشاريع الكبيرة، ولدينا هدف هو كرة القدم ومستقبلها".

واعتبر ان "كرة القدم رسالة حب وتفاهم، لذلك اجتمعنا هنا، ونمد أيدينا للاتحاد الاسرائيلي من اجل فائدة كل مواطنينا ومجتمعنا الرياضي".

في المقابل أكد اورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي ان "التواجد هنا (في الامارات) كان بمثابة الحلم قبل عدة اشهر، واصبح حقيقة الآن"، معتبرا أن "الكل فائز".

ودعا حسون رئيس الاتحاد الاماراتي "لزيارتنا في تل ابيب للعمل معا عن قرب من اجل مستقبل زاهر للدولتين، كي نعطي رسالة الامل للجيل الجديد، وأؤكد اننا نستطيع عمل الكثير من الأشياء مع بعضنا".

وشهد توقيع الاتفاقية عرضاً فنياً لأحد الرسامين من وحي المناسبة، كما قام راشد بن حميد وحسون بإطلاق حمامتين بيضاوين، تعبيراً عن السلام والمحبة.