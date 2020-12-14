وفاة المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه عن 73 عاما

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باريس - توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه الذي أشرف على المنتخب الوطني وليفربول الإنكليزي وليون وباريس سان جرمان، عن 73 عاما بعد أيام معدودة على خضوعه لعملية جراحية في الشريان الأبهر، بحسب ما ذكر ناديه السابق لنس الاثنين.

وقال لنس في حسابه على تويتر "بحزن كبير، علمنا بوفاة جيرار أوييه، المدرب السابق لراسينغ من 1982 الى 1985، والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي. نفكر بتأثر بعائلته وأحبائه".

وأكد سان جرمان أيضا خبر وفاة مدربه السابق الذي فارق الحياة الإثنين بعد عودته الى منزله إثر خضوعه للعملية الجراحية في أحد مستشفيات باريس بحسب ما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

ولطالما عانى أوييه من مشاكل صحية، وهو خضع لعملية جراحية لأول مرة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2001 قبل مباراة لفريقه السابق ليفربول، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة مهمة التدريب حتى 2011 حيث كان أستون فيلا الإنكليزي مهمته الأخيرة.

وخضع أوييه للعملية الجراحية قبل ثلاثة أسابيع، وهو بدا متفائلا بقوله في رسالته الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي "أنا أعاني لكني سأتجاوز المحنة".

وأشرف أوييه الذي عرف مسيرة متواضعة كلاعب، على فرق عدة خلال مشواره التدريبي الذي بدأ عام 1973، أبرزها لنس وباريس سان جرمان وليون على الصعيد الفرنسي، فيما كان ليفربول وأستون فيلا فريقيه الوحيدين خارج الحدود.

واستلم أوييه تدريب فرنسا عامي 1992 و1993 بعد أن شغل منصب مساعد المدرب بين 1988 و1992.

وكان أوييه مدربا للمنتخب الفرنسي حين فشل الأخير في التأهل لنهائيات مونديال 1994 بخسارته في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية على أرضه أمام بلغاريا 1-2 بهدف في الوقت القاتل لإميل كوستادينوف، وذلك بعد أن كان "الديوك" متقدمين بهدف إريك كانتونا.

وكان أوييه مهندس التتويج الأول لسان جرمان بلقب الدوري الفرنسي عام 1986، ثم توج بطلا أيضا مع ليون عامي 2006 و2007، فيما توج مع ليفربول بألقاب الكأس (2001) وكأس الرابطة المحليتين (2001 و2003) وكأس الاتحاد الأوروبي والكأس السوبر الأوروبية (2001).