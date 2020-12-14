شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الاتحاد الدولى للسلاح تعاين ملاعب وفنادق بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن حضور لجنة من قبل الاتحاد الدولى خلال الفترة من 25 حتى 29 يناير المقبل إلى القاهرة لمعاينة ملاعب استاد القاهرة والفنادق التى ستسضيف بطولة العالم للشباب والناشئين والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل، على أن يتم إعلام الدول بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللجنة ستلتقى بوزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى ووزيرة الصحة هالة زايد للإطلاع على الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن بدء تلقى تأكيدات الدول المشاركة فى بطولة العالم للشباب والناشئين بدءًا من منتصف فبراير المقبل.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد السلاح إقامة الانتخابات بالقائمة الكاملة من 12 عضوا منهم 3 سيدات من 12 عضوا منهم 3 سيدات بعد موافقة أعضاء الجمعية بنسبة 100%، كما تم الموافقة على إلغاء بند الـ 8 سنوات، كما حدد مسئولو اتحاد السلاح 5 نوفمبر الحالي موعدًا لإنطلاق بطولة الجمهورية تحت 20 سنة للموسم الجديد 2020 / 2021 المقرر انطلاقه سبتمبر المقبل.