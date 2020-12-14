شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول باتحاد الكرة: إصابات لاعبى منتخب الشباب بكورونا حدثت فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن كل لاعبي المنتخب المصري للشباب في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض رغم إيجابية بعض المسحات، موضحًا أن لوائح الاتحاد الأفريقي تطلب عمل مسحات فيروس كورونا قبل المباراة بـ48 ساعة.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم أحمد الدريني، وسارة حازم، والمذاع عبر فضائية مساء دي إم سي، أن كابتن ربيع ياسين طلب السفر إلى تونس قبل المباراة لدراسة الجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن صحة اللاعبين أهم من الفوز أو المشاركة.

وأكمل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن المسحة الأولى للمنتخب أثبتت إيجابية عدد من أفراد البعثة المصرية في تونس، كما أن إصابة لاعبي المنتخب بفيروس كورونا حدثت في تونس وليس في مصر.

وتابع جمال علي، أن فريقًا طبيًا من وزارة الصحة التونسية أجرى مسحة طبية ثانية على لاعبي النتخب المصري للشباب، وننتظر المسحة الثانية التى أجرتها الأطقم الطبية، قائلاً: "تواصل معنا سفير مصر في تونس، ولم يحدث أن طلبت بعثة منتخب مصر للشباب طائرة خاصة لإعادتهم للقاهرة".