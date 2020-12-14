جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم الإثنين 14/12/2020 الجولة الأولي من بطولة الدوري الموسم الجديد، بإقامة مباراة سموحة وغزل المحلة والتي انتهت بهدف لكل منهما، وتصدر النادي الأهلى جدول بطولة الدوري بفارق الأهداف، عن الزمالك وفريق سيراميكا، حيث فاز الأحمر علي نظيره المقاصة بثلاث أهداف مقابل هدف، فيما فاز الزمالك علي المقاولون العرب بهدفين نظيفين.



جدول الدووووووري

سموحة يكتفي بتعادل إيجابي مع غزل المحلة 1/1 فى افتتاحية الدوري

اكتفى فريق سموحة بالتعادل الإيجابي مع غزل المحلة بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية في ختام الجولة الافتتاحية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: الهانى سليمان واطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وحسام حسن.

فيما قاد خالد عيد فريق المحلة، من خارج الخطوط لمروره بوعكة صحية محمد البشبيشى وتكون تشكيل الفريق من، هانى عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامى وفتحى مبروك وأحمد عادل وخالد لطفى وأحمد حسن ويحيى حامد ومحمود صلاح وعبده يحيى.

وشهدت المباراة سجالاً بين فريقي سموحة وغزل المحلة، في محاولة للاستحواذ على مجريات اللعب، والتحكم في رتم المباراة، وكذلك في المحاولات على المرميين، ولكن بدون خطورة حقيقية أووألغى الحكم هدفًا لسموحة في الدقيقة 59 من عمر المباراة، سجله عبد الكبير الوادي بداعي التسلل، قبل أن يقر الفار بأن الكرة هدف صحيح ولا يوجد بها شبهة تسلل، ولكن استغرق الأمر 6 دقائق لمعرفة القرار الصحيح.