طه إسماعيل ينسف أسطورة الهدف الأسرع في الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق أنه صاحب الهدف الأسرع في تاريخ الدوري المصري موضحًا أنه سجل الهدف في مرمى الأولمبي فى أقل من 10 ثوانٍ عام 1960 ببطولة الدوري الممتاز.

ووصف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" هدفه في مرمى الأولمبي قائلاً: "خلال لحظة البداية "السنتر" قمت بتمرير الكرة إلى صالح سليم على بُعد مترين تقريبًا ثم مرر صالح سليم الكرة إلى رفعت الفناجيلى، مُتابعًا: "لحظة تمرير الفكرة لصالح سليم انطلقت في اتجاه مرمى الأولمبى فيما كان ظهيرا الأولمبى يقوما بتغطية الأوفسايد وفي التمريرة الثالثة من رفعت الفناجيلي لى انفردت وسجلت الهدف.

وقال طه إسماعيل: ثلاث تمريرات فقط وجاء بعدها الهدف في أقل من عشر ثوانٍ، وكشف طه إسماعيل طريقة اتفاقه على الهدف مع صالح والفناجيلى قائلا: "الفكرة بدأت عندما لمح الفناجيلى مع بدء المباراة أن دفاع الأولمبى متقدم وخلفه مساحة فاضية متغطية فقمنا بتنفيذ اللعبة وسجلت الهدف".

جدير بالذكر أن التقارير الإعلامية تناولت هدف أحمد علي وقت أن كان لاعبًا مع المقاولون الأسرع في تاريخ الدوري المصري والذى سجله فى الثانية 11 أمام الداخلية موسم 2019 – 2020