شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يتسبب فى توقف مباراة سموحة والمحلة 6 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة سموحة مع غزل المحلة، والتى تجمعهما على استاد الإسكندرية فى ختام الجولة الافتتاحية من عمر الدورى المصرى الممتاز، توقف المباراة أكثر من 6 دقائق للاستعانة بتقنية الفيديو وتحديد إن كان الهدف الذى سجله عبد الكبير الوادي لصالح الفريق السكندرى هدفا أم تسلل.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين فريقي سموحة وغزل المحلة، في محاولة للاستحواذ على مجريات اللعب، والتحكم فى رتم المباراة، وكذلك في المحاولات على المرميين، ولكن بدون خطورة حقيقية أو ترجمة إلى أهداف لينتهي الشوط الول كما بدأ بالتعادل السلبي.

وألغى الحكم هدفا لسموحة في الدقيقة 59 من عمر المباراة، سجله عبد الكبير الوادي بداعي التسلل، قبل أن يقر الفار بأن الكرة هدفا صحيحا ولا يوجد بها شبهة تسلل، ولكن استغرق الأمر 6 دقائق لمعرفة القرار الصحيح.

وأعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، التشكيل الذى سيخوض به مباراة المحلة والتى ستنطلق بعد قليل على ملعب الإسكندرية فى الأسبوع الأول.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي: الهانى سليمان واطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم ومحمد الترهونى وأحمد حمص ومحمود حليمو وإسلام جمال وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو وحسام حسن.

بينما أعلن خالد عيد تشكيل فريقه الذى سيخوض المباراة من خارج الخطوط لمروره بوعكة صحية محمد البشبيشى وهانى عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامى وفتحى مبروك وأحمد عادل وخالد لطفى وأحمد حسن ويحيى حامد ومحمود صلاح وعبده يحيى.