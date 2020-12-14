بعد الانتقال للمرحلة الثالثة.. حرمان 6 أندية بالبريميرليج من جماهيرها بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت الحكومة البريطانية انتقال الحالة الوبائية لفيروس كورونا إلى المستوى الثالث في العاصمة الإنجليزية لندن، بداية من يوم الأربعاء المقبلة، بعدما وصل عدد المصابين في إنجلترا إلى مليون و870 ألف حالة.

وأكد مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، أنه تقرر نقل لندن من المرحلة الثانية للخطورة إلى الثالثة، بداية من اليوم الإثنين، ولمدة أسبوعين مقبلين، على أن يبدأ تطبيق بعض الإجراءات بداية من الأربعاء المقبل.

ووفقًا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا في إنجلترا، فإن إجراءات المستوى الثالث للخطورة تقضي بمنع التجمعات الخارجية لأكثر من ستة أشخاص، مع منع التدريبات الجماعية للرياضيين في الأماكن المغلقة.

كما سيتم منع أي حضور جماهيري للفاعليات الرياضية ومن بينها الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والذي يخوض مبارياته ستة أندية تنتمي إلى العاصمة لندن.

صحيفة ميرور الإنجليزية، نشرت تقريرًا أوضحت خلاله أن أندية أرسنال، تشيلسي، كريستال بالاس، فولهام، توتنهام ووست هام، لن تتمكن من السماح لجماهيرها بحضور المباريات المقبلة لطالما تواجدت لندن في المستوى الثالث للوباء.

وما زالت أندية ليفربول وإيفرتون "مدينة ليفربول"، برايتون "نادي مدينته"، ساوثهامبتون "نادي مدينته" في أمان في ظل تواجد هذه المدن ضمن المرحلة الثانية للوباء.

أما مدينة مانشستر التي ينتمي لها فريقي يونايتد وسيتي فتتواجد في مرحلة شبه الخطورة بالاقتراب من الخروج من المستوى الثاني والانتقال إلى الثالث، وهو ما سيتحدد بشكل نهائي خلال الأسبوعين المقبلين.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد سمحت بحضور جماهيري يقدر بـ2000 مشجع في كل مباراة بالدوري الإنجليزي قبل عدة أسابيع ماضية.