غزل المحلة يحصد نقطته الأولى في ظهوره الأول بالدوري أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل ناديا سموحة وغزل المحلة إيجابيًا، بهدف لكل فريق، مساء اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري، باستاد الأسكندرية.

ونجح نادي سموحة في إدراك الهدف الاول عن طريق عبد الكبير الوادي بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء، بعد كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لتمر من الدفاع وتتهادى أمام مهاجم الفريق السكندري الذي وضعها في الشباك.

وأدرك البديل إسلام فؤاد هدف التعادل لغزل المحلة في الدقيقة 82 من اللقاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن ليقابلها مهاجم الفريق بكرة رأسية رائعة سكنت شباك الهاني سليمان.

وبهذه النتيجة يكون كل فريق قد حصد نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالدوري، ليصبحا متساويين مع البنك الأهلي، وادي دجلة، الجونة، طلائع الجيش، الإسماعيلي والمصري.

ويلتقي سموحة في الجولة الثانية مع مضيفه الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل فيما يلتقي غزل المحلة العائد لدوري الأضواء مع الأهلي في اليوم ذاته.

وتكون تشكيل الفريقين من:

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمد الترهوني، إسلام جمال، أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، حسام حسن.

تشكيل غزل المحلة: محمد البشبيشي، هاني عادل، محمد سامي، محمد فتح الله، فتحي مبروك، خالد لطفي، أحمد حسن، أحمد عادل، محمود صلاح، عبده يحيى، يحيى حامد.