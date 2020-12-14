إجراءات احترازية مشددة في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

عقد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع عدد من مسئولي الوزارتين واللجنة المنظمة لبطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وقال الدكتور حسن مصطفى خلال الاجتماع: "وضعنا إجراءات احترازية قوية ضد فيروس كورونا خاصة للبطولة، ومن لن يلتزم بها لن يكون له مكان في البطولة".

وأضاف: "حظنا جيد بسبب إقامة تصفيات بطولة أوروبا في الوقت الحالي، سنقيم التجربة، نعمل لكي يكون كل عائد من مصر بعد البطولة سفيرا لها في الخارج".

وشدد "اللجنة الأولمبية الدولية أجلت الأولمبياد لمدة عام، والآن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أكد حضوره للبطولة لمتابعة قدرة التنظيم في ظل التحديات الحالية".

ومن جانبها، شددت الدكتور هالة زايد على ضرورة إدخال البيانات بشكل مستمر لضمان التحليل والتقييم السليم بشأن الرعاية الصحية والوقاية.

وكذلك أعلنت زايد أن الجمهور الذي سيحضر البطولة من خارج مصر، سيتحرك في مسارات مختلفة عن الجمهور المصري، مع عدم الاختلاط بينهم.

وأتمت زايد بالتشديد على تطبيق غرامات فورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في الصالات المستضيفة للبطولة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن كل فندق سيشهد إقامة عناصر البطولة سيتم إغلاقه عليهم بشكل كامل.

وكذلك، كشف عن التنسيق مع السيد محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لكي تهبط كل طائرات الوفود الزائرة في الصالة الموسمية في مطار القاهرة لضمان عدم الاختلاط بأي شكل من الأشكال.

وأوضح صبحي، أنه سيتم محاكاة الإجراءات الاحترازية للوفود الزائرة، وفي الصالات، من لحظة النزول من الطائرة، لحين المغادرة.