فرانس فوتبول تكشف عن تشكيل الأحلام لأفضل لاعبي التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية نتائج استفتاء "فريق الأحلام" لأفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، والذي ضم العديد من أساطير اللعبة في مختلف الأجيال.

وضم التشكيل الأسطوري الذي جاء بعد استفتاء شارك به 140 صحفيًا من مختلف أنحاء العالم، لاعبين اثنين فقط من النشطين في ملاعب كرة القدم حاليًا، هما الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وضم التشكيل السوفيتي الراحل ليف ياشين في حراسة المرمى، بينما ضم البرازيلي كافو، الألماني فرانس بيكنباور والإيطالي باولو مالديني في خط الدفاع.

وفي خط الوسط ضم التشكيل كل من الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثر ماتيوس، البرازيلي بيليه والأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وتواجد في خط الهجوم بالتشكيل الذي جاء بطريقة لعب (3-4-3) البرازيلي رونالدو إلى جانب كريستيانو رونالدو وميسي.