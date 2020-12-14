أحمد الشيخ : غزل المحلة يستهدف الفوز على الأهلي

تحدث أحمد الشيخ لاعب نادي غزل المحلة عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. وقال الشيخ خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " الأهلي نادي كبير وأي لاعب يتمنى مثل هذه المباريات". كبير وأي لاعب يتمنى مثل هذه المباريات". وأضاف " هدف غزل المحلة هو تحقيق نتيجة إيجابية والفوز امام الأهلي، لأنها مثل أي مباراة في الدوري". وعن مباراة فريقه أمام سموحة التي انتهت بهدف لكل منهما، " أهدرنا نقاط المباراة أمام سموحة وكان هدفنا الانتصار في المباراة ونعلم قوة سموحة". وأردف " نقطة التعادل مع سموحة بداية جيدة لغزل المحلة في الدوري". وأتم " أتمنى الشفاء لخالد عيد مدرب غزل المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا".

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