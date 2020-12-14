تحدث طارق غيده المدرب العام لنادي غزل المحلة، عن تعادل فريقه مع سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وتعادل غزل المحلة في الدقائق الأخيرة من المباراة مع سموحة بهدف لكل منهما فيانطلاق الدوري.
وقال مدرب غزل المحلة خلال تصريحات إذاعية، " مباراة سموحة كانت صعبة جدا لكن أهدرنا العديد من الفرصة وكنا أقرب للفوز".
وتطرق غيده في تصريحات عن مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري، " بالتأكيد مواجهة الأهلي صعبة للغاية، لكن هذه المباراة لها حسابات خاصة".
وأضاف " لدينا لاعبين سيعودون أمام الأهلي بعد إيقافهم في الموسم الماضي".
ويصطدم غزل المحلة بنظيره الاهلي يوم الجمعة المقبل في ثاني جولات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب غزل المحلة : كنا أقرب للفوز على سموحة ومباراة الأهلي لها حسابات خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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