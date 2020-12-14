برشلونة يحدد موعد انتخابات رئاسة النادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، موعد انتخابات رئاسة النادي بشكل رسمي. وأصدر النادي بيانا رسميا بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم، أكد انتخابات نادي برشلونة ستكون يوم 24 يناير 2021 بمختلف مراكز الاقتراع. نادي برشلونة ستكون يوم 24 يناير 2021 بمختلف مراكز الاقتراع. وكان جوسيب ماريا بارتوميو قد استقال من رئاسة نادي برشلونة في شهر اكتوبر الماضي بعد عدة أزمات كبيرة هددت استقرار فريق الكرة. من رئاسة نادي برشلونة في شهر اكتوبر الماضي بعد عدة أزمات كبيرة هددت استقرار فريق الكرة. يذكر أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة النادي مرة أخرى.

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