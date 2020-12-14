طلائع الجيش يخضع لمسحة جديدة بعد ظهور 4 اصابات بكورونا

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مسحة كورونا اليوم الاثنين، للاعبين عقب إصابة بالفريق قبل مواجهة أسوان، حيث تأكدت إصابة كل من خالد سطوحي، إسلام جمال ومهند لاشين وإسلام محارب لاعبى الفريق والذين أعلنوا إصابتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها استاد بتروسبورت، في الثانية ونصف ظهراً.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الجمعة وانتهت بالتعادل 1-1، على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الأولى لمسابقة الدورى.

وحذر الجهاز الفني لفريق الجيش بقيادة طارق العشرى، لاعبيه من خطورة فريق أسوان الذى ظهر بمستوى متميز مع افتتاح بطولة الدوري وتمكن من حصد الثلاثة نقاط فى أول مباراة على حساب فريق انبى مشدداً على ضرورة احترام تماسيح النيل لحصد أول ثلاثة

نقاط فى المسابقة .

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.