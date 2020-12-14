المقاولون يجهز كابوريا وشكري لمباراة وادي دجلة

يعمل الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، علي تجهيز الصفقات الجديدة من أجل المشاركة أمام وادي دجلة، ويسعى المقاولون لإشراك بعض من الوافدين الجدد للمباراة، وقد يشهد اللقاء مشاركة أحمد شكري وأحمد كابوريا وأحمد مجدي ، بالمباراة.

فيما ستكون مشاركة الكولومبي لويس إدوارد حسب جاهزية اللاعب، الذي عاد من بلاده

يوم الأربعاء الماضي ، والأمر نفسه للتونسي وسيم النغموشي، الذي قد يتواجد على مقاعد البدلاء بعد إصابته في الخلفية ما جعلته يستبعد عن قائمة الفريق أمام الزمالك.

ويسعى المقاولون العرب لتعويض هزيمته في بداية الدوري أمام الزمالك، بعد الخسارة بهدفين نظيفين، وحصد

الثلاث نقاط أمام دجلة، لمواصلة القتال على مركز بالمربع الذهبي.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة النحاس وادي دجلة بالفيديو من اجل التحضير للمباراة ، وتحديد نقاط القوة والضعف، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الزمالك، لاسيما أنهم قدموا مباراة جيدة، ولم يحالفهم التوفيق خلال المباراة، وأنه لا بديل عن الفوز أمام دجلة.

وكان المقاولون قد تلقى هزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.