المقاولون يعلن جاهزية محمد سمير لمباراة وادي دجلة

أصبح محمد سمير مدافع المقاولون العرب جاهزًا للمشاركة مع ذئاب الجبل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

كان محمد سمير تغيب عن

مباراة الزمالك بالدوري ومباراتي أرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية ، بسبب الإصابة.

ودفع الجهاز الفني لذئاب الجبل خلال مباراة

الزمالك بالمدافع الفريق الجديد خالد الحسيني، بعد إصابة فادي نجاح.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، التي ستقام على ستاد السلام، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.