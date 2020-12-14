شاهد فيديو اهداف مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-12-2020 في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

نُقلت مباراة “سموحة وغزل المحلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “محمد الكواليني”.

اقيمت مباراة سموحة وغزل المحلة على “ستاد الإسكندرية”، بإدارة من الحكم المصري “أحمد العدوي”، وانطلق اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

انتهت مباراة سموحة وغزل المحلة بالتعادل الايجابي 1-1، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة فى ختام الاسبوع الأول بالموسم الكروي الجديد 2020-21.

تقدم عبد الكبير الوادى لسموحة فى الدقيقة ٥٩ وتعادل إسلام فؤاد للغزل فى الدقيقة ٨٢.

وكان يتطلع نادي سموحة بقيادة المدرب “أحمد سامى” إلى تحقيق الفوز على غزل المحلة اليوم لبدء رحلة منافسة الكبار على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ودعم نادي “سموحة” صفوفه بـ12 صفقة، أبرزها “أطهر الطاهر” من الهلال السوداني، والدولي المصري “علي غزال” القادم من فريق لاريسا اليوناني، بالإضافة إلى مهاجم النادي الاهلي “احمد عبد القادر” العائد من رحلة الاحتراف القصيرة مع نادي سبارتا براغ التشيكي.

على الجانب الآخر، سعي نادي “غزل المحلة” الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز بقيادة مدربه “خالد عيد” إلى مواصلة تقديم عروضه الرائعة في دوري الأضواء بعدما قدم موسم متميز في دوري المظاليم.

ويعد غزل المحلة أحد أشهر الأندية المصرية، حيث سبق وأن حقق لقب بطولة الدوري المصري الذي فاز به 7 فرق فقط، مرة واحدة موسم 1973/1972. (اضغط هنا للإطلاع على سجل أبطال الدوري المصري)

وأبرم نادي غزل المحلة 8 صفقات، ابرزها، “إيمانويل إيجبتور” القادم من صفوف الداخلية، ولاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق “إيدو موسيس”.

وينتظر نادي غزل المحلة مواجهة مرتقبة في الجولة القادمة امام حامل اللقب وبطل أفريقيا النادي الاهلي.

إليكم فيديو اهداف مباراة سموحة وغزل المحلة في الدوري المصري

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