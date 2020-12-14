شاهد فيديو اهداف الريان وام صلال فى الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الريان وام صلال فى الدوري القطري، فى إحدي مباريات اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، بالجولة التاسعة.

نُقلت مباراة الريان وأم صلال على قناة الكأس الرياضية إتش دي 1، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش.

سقط الريان فى فخ التعادل أمام ضيفه أم صلال بهدف مقابل هدف فى المباراة التي اقيمت على ملعب “عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل”.

تقدم الريان فى الدقيقة 32 من ضربة جزاء سددها بنجاح اللاعب “ياسين براهيمي”، وفى الدقيقة 50 تدارك اللاعب “كايكي” هدف التعادل للضيوف، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

بهذا التعادل رفع الريان رصيده الى النقطة 13 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري، بعد ان خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل مبارتين، وتعرض لأربع هزائم.

فى المقابل رفع ام صلال رصيده الى النقطة 8 فى المركز التاسع، بعد ان خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى خمس مباريات، وتعرض لهزيمتين.

إليكم اهداف الريان وام صلال فى الدوري القطري

هدف تقدم الريان “ياسين ابراهيمي” من ضربة جزاء

هدف تعادل أم صلال “كايكي” 1-1

لقطات من المباراة

شاهد مزيد من الفيديوهات..