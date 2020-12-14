فيرجسون ينعي مدرب ليفربول وباريس سان جيرمان “جيرارد هولييه”

امتدح المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون بالمدرب الفرنسي السابق لأندية ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي “جيرارد هولييه” واصفاً إياه بالرجل النبيل، بعد أن وافته المنية صباح الاثنين عن عمر يناهز الـ 73 عام.

وكان الفرنسي في منافسة مباشرة مع فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد خلال فترة وجوده في الأنفيلد كمدرب لنادي ليفربول في الفترة ما بين 1998 و2004، حيث أقام الثنائي صداقة وثيقة خارج الملعب.

وردًا على تأكيد اليوم الاثنين لوفاة هولييه، بعد يوم واحد من خضوعه لعملية جراحية في القلب، قال فيرجسون لموقع مانشستر يونايتد على الإنترنت: “جاءت الأخبار بمثابة صدمة كاملة هذا الصباح”.

وأضاف اسطورة الشياطين الحمر “كان جيرارد هولييه لا يزال شابًا يبلغ من العمر 73 عامًا. أصبح جيرارد صديقًا جيدًا حقًا خلال فترة وجوده في ليفربول“.

وتابع: “لقد ظللنا أصدقاء حميمين بعد مغادرته وكان دائمًا حليفًا رائعًا، كان لديه معرفة رائعة بكرة القدم اكتسبها خلال مسيرته الواسعة والمتنوعة”.

وختم المدرب الاسكتلندي المخضرم “عندما كنا نرى بعضنا البعض في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو غيرها من الأحداث، كنا نستمتع غالبًا بالدردشة، وكان دائمًا شخصاً رائعاً وسأفتقده كثيرًا. لقد كان رجلاً نبيلًا حقيقيًا”.

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