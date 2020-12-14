حصري لـ”الخليج 365”.. جيانغسو سونينغ يصدم هدف الهلال والنصر!

تتحدث العديد من المواقع والصحف الصينية عن وجود مفاوضات من ناديي الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم فريق جيانغسو سونينغ، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل إمكانية تجديد تكيسيرا لعقده مع ناديه الذي ينتهي 31 ديسمبر الجاري.

وكشف الإعلامي الصيني، فنغ تشن، أن تيكسيرا طلب الحصول على راتب سنوي قدره 14 مليون دولار، للموافقة على التجنيس وتجديد العقد مع جيانغسو سونينج، لكن قوبل ذلك بالرفض من إدارة النادي الصيني.

وكان اللاعب قد ظهر بشكل رائع في الموسم الحالي، وقاد فريقه جيانغسو سونينغ لتحقيق بطولة الدوري الصيني، وفشل الهلال في ضم تيكسيرا الصيف الماضي، وذكرت مصادر أن الزعيم سيحاول من جديد الحصول على الجناح البرازيلي، كما أن نادي النصر يرصد اللاعب، ومستعد لتقديم راتب سنوي قدره 4 مليون يورو لمدة عامين.

ويبلغ أليكس تيكسيرا من العمر 30 عاما، وحقق خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.

وفي الموسم الحالي لعب الجناح البرازيلي 20 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، وبشكل عام لعب 153 مباراة مع جيانغسو سونينج الصيني، وأحرز 73 هدفًا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.

ويستطيع تيكسيرا اللعب في أكثر من مركز، وقد لعب في مسيرته 113 مباراة كصانع ألعاب (72 هدف و20 أسيست)، و72 مباراة كمهاجم (36 هدف و16 أسيست)، و46 مباراة كجناح أيسر (17 هدف و17 أسيست)، و32 مباراة كجناح أيمن (15 هدف و3 أسيست).

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