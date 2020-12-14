منبوذ يوفنتوس منفتح على الذهاب إلى الدوري الانجليزي في الميركاتو الشتوي

عبر الدولي الألماني السابق ولاعب خط وسط يوفنتوس “سامي خضيرة” عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعد تعقد وضعيته مع يوفنتوس، مفضلاً التوجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط اهتمام من مدربه السابق في ريال مدريد “كارلو أنشيلوتي” المدير الفني الحالي لنادي ايفرتون.

وتحدث أنشيلوتي بعبارات المدح عن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، قائلاً مؤخرًا : “لدي ذكرى جيدة مع سامي خضيرة، لقد كان معي في ريال مدريد وكان محترفًا رائعًا. أحب العمل معه”.

ويبدو أن سامي خضيرة منفتح على الارتباط بمديره الفني السابق مرة أخرى حيث قال ذو الاصول التونسية لصحيفة بيلد: “تحدثنا عبر الهاتف وتكاتبنا. أنه يعرف وضعي”.

ويحرص خضيرة على الانتقال في شهر يناير القادم، حيث يقول إنه يتمتع باللياقة البدنية والجوع للعب بانتظام كل أسبوع وأضاف: “أنا منفتح على تحدٍ رياضي جديد. لقد مررت بوقت عصيب وأريد أن ألعب كرة القدم مرة أخرى، أقاتل من أجل ثلاث نقاط أسبوعًا بعد أسبوع. هذا ما أتوق إليه”.

وأكمل خضيرة “في الوقت الحالي لا يزال لدي الكثير من القوة والطاقة، لذلك أنا لا أتعامل مع صيف 2021، ولكن مع ديسمبر ويناير. التغيير أمر واقعي، وتركيزي الكامل على ذلك”.

وبدأ خضيرة مسيرته الاحترافية في شتوتجارت ولا يستبعد تمضية ما تبقى من وقته في كرة القدم مع الفريق العائد إلى الدرجة الأولى في ألمانيا الموسم الماضي.

وقال خضيرة بخصوص شتوتجارت: “عاد شتوتجارت إلى الدوري الألماني، ولا يمكنني استبعاد أي شيء في البوندسليجا. الفريق على مسار جيد وواعد”.

ويقول لاعب الوسط إن لديه الكثير ليقدمه، وسيستمتع بدور حيث يمكنه المساعدة في رعاية اللاعبين الشباب القادمين من الفئات العمرية وأضاف: “سأستمتع كثيرًا بالعمل مع العديد من اللاعبين الشباب الذين يمكنني أن أساعدهم وأشاركهم المعرفة كمرشد على أرض الملعب”.

ولا يمكن لخضيرة في الوقت الحالي سوى المشاهدة من المدرجات في تورينو، خلال مباريات يوفنتوس الأربعة القادمة أمام جنوة وأتلانتا وبارما و فيورنتينا، قبل فتح باب الانتقالات في يناير كانون الثاني. ومن المتوقع استئناف المفاوضات حول إنهاء العقد بينهما في الأيام المقبلة.

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