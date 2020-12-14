السوق السعودي | بعد مشكلته مع جاسبريني.. وكيل جوميز يُجيب على إمكانية انتقاله إلى النصر

تحدث جوزيبي ريسو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، عن مستقبل موكله خلال الفترة المقبلة، في ظل توتر علاقة اللاعب مع مدربه في أتلانتا، جيامبيرو جاسبريني، وارتباط اسم جوميز بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، أو إلى فريق آخر في إيطاليا.

وكان النصر قد حاول ضم جوميز خلال الميركاتو الصيفي 2020، لكن الصفقة تعثرت بسبب رفض عائلة اللاعب مغادرة إيطاليا والانتقال إلى السعودية.

وقال وكيل جوميز في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية “بابو جوميز هو قائد أتالانتا وهو رجل حقيقي. نابولي أو النصر؟ من السابق لأوانه الآن التحدث عن سوق الانتقالات ولا أرغب في التحدث عن ذلك”.

وجاءت أزمة جوميز مع مدرب أتالانتا جاسبريني الذي طلب منه تغيير مركز اللعب في لقاء ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يستجب ليتم استبداله بين الشوطين.

وتقدم النصر الصيف الماضي بعرض قيمته 15 مليون يورو لإقناع أتالانتا بالتفريط في خدمات قائده، الذي حقق نتائج رائعة في الموسم المنصرم، ووصل مع الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوج بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي “سيريا آيه”.

وعرض النصر على جوميز راتب سنوي قدره 5 مليون يورو، وعاد ورفع عرضه إلى 7.5 مليون سنويًا بخلاف المكافآت والحوافز، أي أن اللاعب الأرجنتيني كان سيحصل مع العالمي على 3 أضعاف راتبه الحالي.

من هو اليخاندرو جوميز؟

يبلغ من العمر 32 عامًا، طوله 1.67، مركزه الأساسي مهاجم متأخر، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن وصانع اللعب، أرجنتيني الجنسية، بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2005 مع فريق آرسنال الأرجنتيني، ثم انتقل إلى سان لورينزو يناير 2009، واستمر معه عام قبل أن يحط الرحال في كاتانيا الإيطالي يوليو 2010.

أمضى اللاعب 3 أعوام في كاتانيا، ثم انتقل إلى ميتاليست الأوكراني، وقضى هناك موسم واحد، ثم حضر إلى أتالانتا في 1 سبتمبر 2014، وتبلغ القيمة السوقية حاليا لـ”بابو جوميز” بحسب “ترانسفير ماركت” 15 مليون يورو.

أرقام جوميز

خاض اللاعب الأرجنتيني مع مع فريق كاتانيا لعب 111 مباراة، وهز الشباك 18 مرة، وصنع 17هدفًا، وخلال تجربته في أوكرانيا، لعب مع ميتاليست 24 مباراة، وأحرز 4 أهداف، وصنع 6 أهداف، وفي الأرجنتين خاض مع آرسنال 97 لقاء، وهز الشباك 15 مرة، وصنع 7 أهداف، ولعب مع سان لورينزو 57 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

في الموسم الحالي، شارك جوميز مع أتالانتا في 36 مباراة بالدوري الإيطالي، وسجل 7 أهداف وصنع 16 هدفًا، وفي دوري أبطال أوروبا لعب 9 مباريات وأحرز هدف وصنع هدفين، وعلى الصعيد الدولي خاض اللاعب في مسيرته 4 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول، وأحرز هدف وحيد.

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