صحيفة بيروفية: رغم الخسارة.. الهلال كان الأفضل أمام الوحدة!

أكدت صحيفة “libero” البيروفية أن نادي الهلال ظهر بشكل جيد خلال مواجهة الوحدة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي تلقى فيها الزعيم هزيمته الأولى في الموسم الحالي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال بقى في صدارة الدوري السعودي رغم الخسارة، برصيد 19 نقطة، لافتة إلى أن الدولي البيروفي أندريه كاريلو شارك في اللقاء لمدة 76 دقيقة، قبل أن يتم استبداله.

وكان فريق الوحدة قد تقدم في الدقيقة 7 عن طريق ديميتري بيتراتوس، وعادل بافتيمبي جوميز النتيجة عند الدقيقة 70 بعد استغلال ضعف التركيز في الدفاع الوحداوي، لكن في الدقيقة الأخيرة سجل الضيوف هدف الفوز بواسطة أحمد عبده.

وأشار المصدر إلى أن “رغم الهزيمة، يظل نادي كاريلو الأول في الترتيب برصيد 19 نقطة، وفي الأسبوع المقبل سيواجه الهلال القادسية بهدف توسيع التفوق”.

وأنهت الصحيفة البيروفية “دعونا نتذكر أن أندريه كاريو لعب لنادي الهلال منذ منتصف عام 2018 وفاز بأربعة ألقاب. كأس السوبر السعودي (2019) ، الدوري السعودي للمحترفين (2020) ، كأس الملك للأبطال (2020) ودوري أبطال آسيا (2019)”.

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